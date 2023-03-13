Генштаб заявил, что указания об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов носят рекомендательный характер

Указания Генштаба ВС РФ о предоставлении отсрочки от мобилизации отцам с тремя и более несовершеннолетними детьми продолжают действовать, но носят рекомендательный характер. Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной.

В январе Останина, которая возглавляет думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, заявила, что Генштаб отменил отсрочку от мобилизации для отцов из семей с тремя и более детьми. Однако секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ответил, что отсрочка сохраняется.

После этого Останина, как сообщается в телеграм-канале депутата, дважды обращалась в Генштаб, чтобы уточнить вопрос об отсрочке для многодетных отцов. 28 февраля ей был отправлен ответ о рекомендательном характере отсрочки, подписанный заместителем начальника Генштаба ВС РФ Евгением Бурдинским.

«Теперь понятна чехарда в регионах, где каждый трактовал указания по-своему. Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации!» — прокомментировала ответ Останина.

Мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года. В рамках нее на фронт забирали в том числе многодетных отцов (иногда их удавалось вернуть), хотя власти заявили о существовании отсрочки для них. Официально мобилизация в России не завершена до сих пор.