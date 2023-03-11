Аналитики американского Института изучения войны (ISW) часть своего ежедневного обзора, опубликованного 11 марта, посвятили оборонительным линий, о строительстве которых объявили власти нескольких российских регионов, а также аннексированного Крыма.

ISW напоминает, что 9 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о завершении возведении «засечной черты» — оборонительных сооружений в граничащих с Украиной районах. Гладков заявил, что на строительство «засечной черты» было потрачено 10 миллиардов рублей. По мнению аналитиков ISW, это «пустая трата средств, особенно на фоне вопросов о способности России финансировать военные действия в Украине».

Также в ISW отмечают, что вместо того, чтобы отправлять военных на оборонительную линию, вероятность нападения на которую крайне невелика, более рациональным было бы задействовать эти силы в зоне боевых действий для поддержки наступления.

Оборонительные линии возводят и в других регионах, в том числе в Курской области, где, как считают в ISW, «скорее всего, никогда не будет боевых действий». Укрепления возводятся и в аннексированном Крыму — «на большом удалении от линии фронта».

По мнению аналитиков ISW, тот факт, что власти России тратят на строительство линий обороны силы и средства, которые могли бы использовать для решения более насущных боевых задач, свидетельствует о том, что они не уверены в способности удержать оккупированные территории на юге Украины.

Кроме того, строительство оборонительных сооружений, говорится в обзоре, можно рассматривать и в контексте информационной кампании, цель которой — убедить жителей России в том, что Украина угрожает их стране.

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