Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов рассказал о ходе работ по строительству оборонительной линии на полуострове.

«Мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать. Поэтому идем не просто по планам, которые были сто лет назад, там условно отработаны. По, я имею в виду, технологиям. Поэтому все двигается, решения лидера, нашего президента, будут выполнены», — заявил Аксенов в интервью РИА Новости, отказавшись раскрыть подробности.

Само решение возвести оборонительные сооружения Аксенов объяснил так:

Береженого бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира — готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия будет спать спокойно в этом отношении.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

О строительстве оборонительной линии в Крыму власти аннексированного полуострова официально объявили в феврале. Другие источники, в частности украинские военные и западные разведки, еще в конце осени 2022 года сообщали о ведущихся работах по возведению фортификационных сооружений на полуострове.

Сергей Аксенов ранее говорил, что «оборонительная линия — это весь Крым, в границах», подчеркивая, что решение о ее строительстве приняли именно власти полуострова, а президент РФ поддержали их инициативу. При этом Аксенов подчеркивал, что речь идет о превентивной мере, добавляя, что если линия обороны не пригодится, то на нее потом «будут водить на экскурсии».

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