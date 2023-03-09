В Москве и Екатеринбурге в эфире радиостанций и телеканалов объявили воздушную тревогу. МЧС заявило о взломе

В Москве и Екатеринбурге днем 9 марта вещание радиостанций и телеканалов было прервано сигналом воздушной тревоги.

Из видеозаписи, которую публикует агентство «Москва», следует, что в объявлении говорилось о радиационной опасности, в частности, жителей призывали использовать средства индивидуальной защиты. Сообщение сопровождал видеоряд с картой России с Крымом в ее составе.

Аналогичное видео, сообщал E1, прервало трансляцию телеканалов и в Екатеринбурге.

В управлениях МЧС по Свердловской области и по Москве заявили, что объявление о воздушной тревоге прозвучало в эфире «в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов».

28 февраля сигнал воздушной тревоги прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов в 15 регионах России. Тогда текст объявления и сопровождающий его видеоряд были другими, говорилось об «угрозе ракетного удара» и необходимости «немедленно проследовать в укрытие». МЧС объявило о взломе серверов радиостанций и телеканалов. За несколько дней до этого — 22 февраля — в нескольких городах России по радио также прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, его появление в МЧС тоже объяснили атакой хакеров.