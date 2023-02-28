Вещание российских телеканалов и радиостанций прервало сообщение об «угрозе ракетного удара». В МЧС заявили о взломе

Утром 28 февраля в нескольких регионах России вещание телеканалов и радиостанций было прервано сообщением об угрозе ракетного удара.

Внимание, внимание, объявляется воздушная тревога! Всем проследовать в укрытие. Внимание, внимание, угроза ракетного удара!

В частности, такое сообщение появилось на каналах «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также в эфире радиостанций в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде, а также Ленинградской области.

МЧС РФ заявило, что речь идет о взломе серверов радиостанций и телеканалов. «Данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — подчеркивается в телеграм-канале ведомства.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

22 февраля в нескольких городах России по радио прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС РФ также заявили, что серверы радиостанций были взломаны. Днем ранее, когда президент РФ выступал с посланием Федеральному собранию, сайты российских телеканалов, транслировавших речь Путина, подверглись DDoS-атаке.