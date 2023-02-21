Сайты российских телеканалов подверглись DDoS-атаке во время послания Путина Федеральному собранию

Сайты российских телеканалов подверглись DDoS-атаке во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает «Команда Навального».

Также сообщается, что сайт «Смотрим.ру» (официальный сайт для трансляции «России 24») перестал работать, а сайт Первого канала работает с перебоями. Телеграм-канал «Вы слушали Маяк» пишет, что DDoS-атаке подверглись серверы ВГТРК.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.