В городах России по радио передали сигнал «воздушной тревоги». Власти заявили о взломе

Утром 22 февраля в нескольких городах России по радио прозвучали сигналы «воздушной тревоги», пишут Baza и «Осторожно, новости».

«Внимание, объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание, внимание, угроза ракетного удара», — такое сообщение было передано в эфире радиостанций Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio. Его слышали жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска.

В российском МЧС заявили, что серверы радиостанций были взломаны.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — говорится в сообщении ведомства.

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