Минобороны Великобритании: российские военные восполняют потери бронетехники устаревшими танками и БТР

Российские военные на фоне потерь тяжелой бронетехники в Украине вынуждены задействовать устаревшие танки и бронетранспортеры советской разработки. Об этом пишут авторы ежедневного обзора ситуации в Украине, которое выпускает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В частности, речь идет о боевых танках Т-62, которые производятся уже 60 лет. По данным британской разведки, с лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения (тогда же первые танки этой модели были замечены в районе боевых действий). Часть из них модернизировали, установив более современные системы прицеливания, которые, вероятно, повысят их эффективность ночью.

Высока вероятность, что даже части 1-й гвардейской танковой армии, которая, как предполагает Минобороны Великобритании, является главным танковым соединением армии РФ, получат Т-62 в рамках восполнения потерь техники.

Ранее, говорится в сводке, части 1-й гвардейской танковой армии должны были получить новейшие российские танки Т-14 «Армата». В январе британская разведка сообщала, что танки этой модели, поступившие в подразделения воюющих в Украине российских войск, находятся в очень плохом состоянии.

Кроме того, в последние дни в Украине впервые были замечены российские бронетранспортеры БТР-50, принятые на вооружение еще в 1954 году. Оба этих «винтажных» типа бронетехники будут уязвимы на поле боя, в том числе из-за отсутствия современной брони, отмечают авторы обзора.

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С самого начала вторжения в Украину Россия несет серьезные потери в военной технике. Уже в апреле 2022 года — на третий месяц после начала полномасштабной войны — сообщалось о сотнях потерянных танков и тысячах бронемашин.

По данным военно-аналитического проекта Oryx, с начала боевых действий в Украине Россия потеряла более 1700 танков. По оценкам британского Международного институтп стратегических исследований на февраль 2023 года, за 12 месяцев войны РФ потеряла около половины своих современных танков Т-72Б, Т-72Б3М и Т-80.

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