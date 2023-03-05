Из-под завалов дома в Запорожье, разрушенного три дня назад, достали тела 13 погибших. Среди них восьмимесячный ребенок

Под завалами пятиэтажного дома в городе Запорожье, который был разрушен ракетным ударом в ночь на 2 марта, обнаружили 13 погибших. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Накануне ведомство заявило, что среди жертв — восьмимесячная девочка, она погибла вместе со своей семьей.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти из-под завалов 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Психологи оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются.

По информации полиции Запорожской области, по дому в Запорожье ударила российская армия ракетой С-300. Возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Ежедневная хроника российско-украинского конфликта

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Ежедневная хроника российско-украинского конфликта

Война Триста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»