СК возбудил дело о «реабилитации нацизма» на «неустановленных» сотрудников «Мемориала»

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» против сотрудников общества «Мемориал», заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что дело возбуждено в отношении «неустановленных сотрудников». Как утверждает источник, основанием для дела послужили подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», связанный с силовыми ведомствами, сообщал со ссылкой на следствие, что «сотрудники общества действовали в целях осуществления публичного отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала… а равно распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, с использованием средств массовой информации».

В январе СМИ сообщали, что СК проверяет председателя правления международного общества «Мемориал» Яна Рачинского по статье о «реабилитации нацизма».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Неправительственная организация «Мемориал» была создана в 1987 году для исследования политических репрессий в СССР и реабилитации пострадавших от них. Общество создало онлайн-базу жертв политического террора, в которую занесены более трех миллионов записей.

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».

В 2022 году Нобелевская премия мира была присуждена трем лауреатам — российскому «Мемориалу», украинскому «Центру гражданских свобод» и белорусскому правозащитнику, председателю центра «Вясна» Алесю Беляцкому. 3 марта 2023 года суд Минска приговорил его к десяти годам колонии.