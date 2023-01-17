Главу «Мемориала», получившего Нобелевскую премию мира, проверяют по статье о «реабилитации нацизма»

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Следственный комитет РФ начал проверку в отношении председателя правления международного общества Яна Рачинского по статье о «реабилитации нацизма». Об этом пишут РЕН и Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом для проверки, по данным источников изданий, стал пост Рачинского, опубликованный 25 января 2021 года в . В нем правозащитник писал, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на Адольфе Гитлере, так и на Иосифе Сталине.

По версии собеседника РЕН, в отношении Рачинского проводится проверка по пункту «в» части 2 статьи УК о «реабилитации нацизма», предусматривающей штраф от двух до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. Принудительные работы или лишение свободы, следует из УК, сопровождаются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Рачинский в декабре 2022 года получил Нобелевскую премию мира, которой наградили "Мемориал" вместе с белорусскими и украинскими правозащитниками.

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать « », а Мосгорсуд — . Обе организации не смогли оспорить судебные решения.

Ян Рачинский занял пост председателя правления международного общества «Мемориал» в 2018 году.

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