Белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому дали 10 лет колонии. Он лауреат Нобелевской премии мира

Суд в Минске приговорил председателя белорусского правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого к 10 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщил центр «Вясна».

Беляцкого и других фигурантов дела — заместителя председателя «Вясны» Валентина Стефановича, юриста «Вясны» и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича, правозащитника «Вясны» Дмитрия Соловьева — признали виновными в контрабанде наличных денег и финансировании протестов.

Стефанович получил девять лет колонии усиленного режима, Лабкович — семь лет колонии усиленного режима. Соловьев был осужден заочно, ему дали восемь лет лишения свободы.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович были задержаны в июле 2021 года. Сначала им вменяли в вину уклонение от уплаты налогов, но позже это дело прекратили, а правозащитникам предъявили новое обвинение. По версии следствия, в 2016-2021 годах они перевезли из Литвы в Беларусь не меньше 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, а также финансировали протесты в Беларуси в 2020-2021 годах. Под финансированием имелась в виду, в частности, оплата штрафов, работы адвокатов и питания в изоляторах для задержанных из-за протестов.

Правозащитники не признали вину. Обвинение просило для них от девяти до 12 лет колонии.

В 2011 году Алесю Беляцкому дали четыре с половиной года лишения свободы по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие посчитало деньги, которые «Весна» тратила на помощь людям, личным доходом Беляцкого, с которого он не заплатил налоги. Правозащитник вышел на свободу в 2014 году.

В октябре 2022 года Алесь Беляцкий совместно с российской правозащитной организацией «Мемориал» и украинской организацией «Центр гражданских свобод» получил Нобелевскую премию мира.

«Вясна» — крупнейшая правозащитная организация Беларуси. После выборов и протестов 2020 года «Вясна» документировала факты нарушений со стороны силовиков, помогала задержанным и пострадавшим от пыток. Организация следит за политическими делами, так или иначе связанными с 2020 годом, которые до сих пор продолжаются в Беларуси.

Кто такой Алесь Беляцкий

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий — лауреат Нобелевской премии мира Он много лет боролся с режимом Лукашенко — и прямо сейчас сидит за это в тюрьме. Вот его история

Кто такой Алесь Беляцкий

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий — лауреат Нобелевской премии мира Он много лет боролся с режимом Лукашенко — и прямо сейчас сидит за это в тюрьме. Вот его история