ФСБ опубликовала видео с места «атаки украинских диверсантов» в Брянской области. Это смонтированная запись

ФСБ опубликовала первое видео из Брянской области спустя сутки с момента «атаки украинских диверсантов», о которой заявляли российские власти.

Запись смонтирована. На ней сняты два автомобиля. На первом видео — автомобиль ВАЗ 2107 с пулевыми отверстиями в кузове и разбитыми стеклами. На втором — автомобиль «Нива», на котором, кроме пробитых шин, явных повреждений не видно.

В обоих случаях в автомобилях показаны тела погибших. На видео с ВАЗ 2107 кадры заретушированы, в салоне видно что-то похожее на кровь. Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что на видеозаписи автомобиль стоит в одном месте, а на фотографиях — в другом.

«Нива» (президент РФ Владимир Путин говорил, что ее расстреляли «диверсанты») показана в коротком видео и на двух фотографиях. При этом на видео автомобиль стоит на дороге, а на фотографиях находится в кювете. На первой фотографии машину сняли снаружи, на второй, снятой из салона автомобиля, видно спину погибшего.

ВАЗ 2107 ранее в сообщениях о «диверсии» в Брянской области не упоминался.

В ролике ФСБ также показаны фотографии мин, ручного противотанкового гранатомета и одной гильзы. Только на одной из этих фотографий в кадр попала местность. В остальных случаях оружие было снято крупным планом. Установить, были ли фотографии сделаны непосредственно на месте происшествия, нельзя.

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Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла «диверсионно-разведывательная группа из Украины». По словам губернатора, «диверсанты» обстреляли автомобиль, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребенка. Также Богомаз рассказал еще про одну «атаку ВСУ» — в селе Сушаны после удара беспилотника загорелся жилой дом. Позднее губернатор сообщил о еще одном погибшем.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом», заявив, что «диверсанты» открыли огонь по «Ниве», в которой якобы находились дети.

В офисе президента Украины назвали произошедшее «классической провокацией».

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Что произошло в Брянской области

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