«Верстка»: российские суды массово предоставляют отсрочки от исполнения уголовного наказания осужденным, которые согласились воевать в Украине

После объявления мобилизации российские суды начали массово предоставлять отсрочки от исполнения приговора осужденным по уголовным делам на исправительные и , которые соглашались отправиться на войну в Украину

Такие решения издание «Верстка» в базах судов Москвы, Саратовской, Пермской, Амурской и Еврейской автономной областей. В случае согласия осужденных отправиться на фронт к ним применяли статью 398 Уголовно-процессуального кодекса РФ, позволяющую отсрочить исполнение приговора в исключительных обстоятельствах.

От наказания освобождали осужденных за кражи, вождение в пьяном виде, злостную неуплату алиментов, хранение наркотиков и побои, пишет «Верстка». Как отмечает издание, зачастую представители ФСИН сами просили суд предоставить осужденным такую отсрочку, а прокуратура поддерживала эти просьбы.

Многие осужденные, чьи дела изучили журналисты, к моменту объявления мобилизации уже отбыли часть наказания. В некоторых случаях осужденные сначала отправлялись воевать, а через несколько недель получали отсрочку.

Кроме того, власти российских регионов игнорируют нарушения , допущенные бывшими заключенными, которые отправились воевать, пишет «Верстка» со ссылкой на данные из картотеки судов.

В качестве одного из примеров издание приводит случай жителя Пензы Сергея Сычева, воевавшего в Украине с октября 2022 года по январь 2023-го. Как предполагают журналисты, он принимал участие в боевых действиях в составе .

В разные годы Сычев был трижды судим за разбой, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. После выхода из колонии суд установил за ним административный надзор на три года, который Сычев нарушил, отправившись на войну.

В январе суд дважды оштрафовал Сычева за нарушение надзора, что могло привести к уголовной ответственности. Однако местная прокуратура опротестовала оба штрафа, заявив, что Сычев с октября 2022-го «принимал участие… [вымарано]». Суд принял доводы прокуратуры.

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