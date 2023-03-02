Губернатор Брянской области заявил, что дрон ВСУ атаковал село Сушаны. Baza и Mash утверждают, что «диверсанты взяли там заложников»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по селу Сушаны в Климовском районе, из-за чего загорелся жилой дом.

Ранее губернатор сообщил, что «украинские диверсанты» проникли на территорию Климовского района и в селе Любечане обстреляли автомобиль (по неподтвержденным данным СМИ, школьный автобус).

Российские таблоиды Baza и Mash утверждают, что «украинские диверсанты взяли в заложники» несколько человек в селе Сушаны. ТАСС пишет, что в заложниках якобы находятся шесть человек.

Источники СМИ оценили, что в группу диверсантов входят 40-50 человек. Как сообщает Baza, в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Утверждается, что российские военные ведут бой с диверсантами. О боях в Сушанах также сообщает ТАСС. РИА Новости при этом сообщает о заложниках в селе Любечане.

С украинской стороны комментариев пока не последовало.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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