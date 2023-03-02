Блинкен и Лавров встретились лично впервые с начала войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первую личную встречу с начала войны — она состоялась в кулуарах саммита глав МИДов G20 в Нью-Дели.

Как рассказал CNN неназванный представитель Госдепартамента США, встреча была незапланированной и длилась примерно десять минут. Ее запросил Блинкен. Журналистам чиновник заявлял, что не намерен проводить полноценные двусторонние переговоры с российским коллегой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что главы внешнеполитических ведомств России и США пообщались «на полях» саммита G20. «Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — сказала она.

По словам источника CNN в Госдепе, Блинкен сообщил Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину в войне против России «столько, сколько это будет нужно». Он также призвал Москву возобновить участие в Договоре о сокращении стратегических вооружений и освободить Пола Уилана — американца, приговоренного в РФ к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже.

Последний раз Блинкен и Лавров лично встречались на переговорах в Женеве в январе 2022 года, чуть больше чем за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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