Минобороны Великобритании: Россия начала атаковать Украину дронами из Брянской области. Ранее их запускали только из Краснодарского края

Британская военная разведка в ежедневном обзоре ситуации в Украине отмечает, что российские войска теперь запускают беспилотники-камикадзе из Брянской области.

Во время последней на данный момент атаки дронов, устроенной российскими войсками в ночь на 27 февраля, девять беспилотников «Шахед» были сбиты в непосредственной близости от воздушного пространства Киева, а еще три — в Черниговской области на севере Украины. Вектор атаки, говорится в обзоре, позволяет говорить, что эти беспилотники, скорее всего, были запущены из Брянской области.

Ранее единственной известной точкой запуска беспилотников, которыми Россия атакует Украину, был Краснодарский край, откуда дроны летели к целям через Азовское море.

Еще одна площадка для запуска дронов, считают в британской военной разведке, дает другую ось атаки, ближе к Киеву, что позволяет сократить время пребывания дронов в воздухе, а также создать еще большую нагрузку на систему ПВО Украины.

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Минобороны Великобритании в обзоре за 1 марта также вновь обращает внимание на то, что российские войска в последние несколько недель снизили интенсивность применения дронов. Это, считают авторы обзора, подтверждает, что у России заканчиваются запасы беспилотников «Шахед», и, вероятно, власти РФ ждут из Ирана новую поставку.

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