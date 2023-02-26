Минобороны Великобритании: российских морпехов снова отправят штурмовать позиции возле Угледара

Министерство обороны Великобритании считает, что Россия может вновь отправить морскую пехоту штурмовать позиции возле Угледара, где ранее морпехи понесли тяжелые потери.

В своей ежедневной сводке ведомство опубликовало фотографию, на которой видно сосредоточенные потери российской техники на Угледарском участке. По версии Минобороны, эти боевые машины, вероятно, принадлежали 155-й бригаде морской пехоты, которая была в авангарде недавних наступлений.

Эксперты также отметили, что морская пехота считается элитой российских вооруженных сил, однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, морская пехота не дислоцировалась в Украине как единое соединение. Вместо этого отдельные подразделения морпехов были присоединены к группировкам, которые по большей части состояли из сухопутных войск. Из-за этого перед морской пехотой зачастую ставили одни из самых сложных тактических задач, в результате чего морпехи понесли чрезвычайно большие потери.

В сводке Минобороны также говорится, что бригады морской пехоты пополнялись за счет неопытных мобилизованных, что, в свою очередь, почти наверняка сказалось на эффективности подразделений.

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Осенью 2022 года морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота России обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой добиться независимой проверки действий офицеров, ответственных за неподготовленное наступление и высокие потери среди солдат. По словам военных, бригада морпехов за четыре дня потеряла около 300 человек.

Кожемяко поручил прокуратуре проверить информацию, но не исключил, что «это вброс со стороны противника», а затем опубликовал несколько видео, на которых морпехи говорили, что потери есть, но «все нормально». Минобороны РФ также заявило, что потери 155-й бригады более чем за 10 дней не превышают 1% боевого состава.

Позднее один из морпехов сообщил «Медиазоне», командование решило вывести бригаду из зоны боевых, однако тех, кто «возмущался, писал письмо или отказывался штурмовать», по словам военного, было решено оставить на позициях.

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