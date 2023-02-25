«Скопинского маньяка», обвиняемого в сокрытии убийства, отпустили из СИЗО

Суд в Рязанской области отпустил из СИЗО , известного как «скопинский маньяк», где он содержался по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Как пояснили в ведомстве, решение отпустить Мохова было принято несколько дней назад, так как закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой ему предъявлено обвинение.

Сейчас следственные действия по делу завершены, добавили в СК.

РИА Новости отмечает, что на освобождение Мохова обратили внимание местные СМИ — после того, как человека, похожего на него, увидели в магазине.

Мохову предъявили обвинение в сокрытии убийства, произошедшего в его доме, в августе 2022 года. По версии следствия, несколько знакомых распивали у Мохова алкогольные напитки, а затем в результате ссоры и последовавшей драки один из них погиб. После этого Мохов вместе с подозреваемым в убийстве спрятали тело, чтобы скрыть следы преступления.

Первоначально Мохов был отправлен под домашний арест, однако затем его перевели в СИЗО из-за нарушения условий меры пресечения — он выходил в интернет и общался с одним из свидетелей по уголовному делу.