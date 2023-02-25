Минобороны Великобритании: у России заканчиваются запасы дронов-камикадзе

У России подходят к концу запасы дронов-камикадзе иранского производства. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, опирающейся на данные разведки.

Такой вывод разведка делает на основании того, что с 15 февраля не сообщалось ни об одной российской атаке по Украине с применением беспилотников.

По мнению Минобороны Великобритании, Россия будет стремиться восполнить запасы дронов. «Хотя эти дроны не добиваются хороших результатов в уничтожении целей, Россия, вероятно, рассматривает их как приманки, отвлекающие украинское ПВО от более эффективных крылатых ракет», — полагает британское ведомство.

Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 Россия активно использовала с осени для ударов по военным и энергетическим объектам Украины.

Западные СМИ неоднократно писали, что власти России и Ирана договариваются о возможности постройки завода по производству дронов на территории РФ.

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