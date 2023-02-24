Вашингтон в годовщину российского вторжения в Украину объявил о новом пакете военной помощи Киеву на два миллиарда долларов

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на два миллиарда долларов. Ранее новую военную помощь Киеву анонсировали в Белом доме.

Вооружение, которое войдет в новый пакет, призвано усилить противовоздушную оборону Украины, говорится в сообщении Пентагона. В новый пакет среди прочего войдут дополнительные беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, средства для борьбы с дронами и системами радиоэлектронной борьбы противника, а также боеприпасы, в том числе для HIMARS.

В Пентагоне уточнили, что этот пакет военной помощи будет предоставлен в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). Это значит, что обещанное оборудование передадут не из запасов Минобороны США, а закажут производителям.

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Глава Пентагона Ллойд Остин в заявлении по случаю годовщины российского вторжения в Украину отметил, что за последний год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на 32 миллиарда долларов. В том числе США передали Украине более 1600 зенитных ракетных комплексов Stinger, 8500 противотанковых комплексов Javelin, 232 гаубицы, более двух миллионов боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.

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