«Год боли, год несокрушимости, год, который продолжается». Зеленский опубликовал видео к годовщине начала полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала полномасштабной войны. В коротком ролике, появившемся в телеграме Зеленского утром 24 февраля, говорится, что это был «год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается».

«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не побег, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба», — написал Зеленский.

«Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!» — подчеркнул президент Украины.

Видео можно посмотреть здесь.

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