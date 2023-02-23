Жительница белгородского села Борисовка погибла при обстреле, заявил губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вечером 23 февраля в Волоконовском районе попало под обстрел село Борисовка.

По данным чиновника, в результате попадания снаряда в частный жилой дом погибла женщина 1951 года рождения. Ее дочери оказали первую помощь на месте. Другой снаряд разрушил второй частный, пустующий дом, сообщил глава региона. Осколками повреждены еще два домовладения, также в селе нарушено газоснабжение.

Ранее в четверг, по данным Гладкова, под обстрел попали еще два населенных пункта в регионе. Кроме того, губернатор сообщал о крушении самолета Минобороны РФ, в результате чего погиб пилот.

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Власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, ежедневно сообщают об обстрелах. По их словам, удары наносятся со стороны Украины. В Белгородской области из-за войны введен и действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

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