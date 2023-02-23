В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

Самолет министерства обороны РФ упал в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По сообщениям СМИ, разбился самолет Су-25.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — сообщил Гладков.

Baza пишет, что военный самолет потерпел крушение на окраине села Орехово, упав на сарай с сеном, после чего возник пожар. По другим данным, самолет ударился о землю и загорелся.

Пилот самолета погиб. Baza утверждает, что летчик успел катапультироваться, его госпитализировали, но вскоре он умер. В Минобороны РФ подтвердили, что пилот погиб, пишет «Интерфакс».

В Минобороны РФ заявили, что Су-25 упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Там отметили, что самолет упал, когда возвращался на аэродром базирования в Белгородской области. По предварительным данным, крушение произошло из-за технической неисправности.

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