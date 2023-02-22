Госдума разрешила правительству ограничивать доступ к статистике Росстата. К ней относятся данные о ВВП, населении и ценах на товары

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях поправку, которая наделяет правительство правом по своему усмотрению приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России.

Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Решениями правительства РФ об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в нем.

Как отмечает «Интерфакс», речь идет о праве правительства ограничивать доступ к статистике Росстата. Согласно действующему законодательству, официальная статистическая информация за общедоступна и может распространятся публично.

Поправка была внесена группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным в правительственный законопроект об особенностях статистического учета на аннексированных территориях Украины — самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ее предложили ко второму чтению проекта закона.

Как сообщают ТАСС и РИА Новости, поправку уже одобрил Совет Федерации. Однако в системе обеспечения законодательной деятельности информации об этом пока нет.

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Федеральный план статистических работ подразумевает исследование итогов переписи населения, данные о ВВП, предпринимательской деятельности, потреблении основных продуктов питания, товарах и услугах и ценах на них, а также другие сведения. Этот план опубликован на сайте Росстата.

После российского вторжения в Украину ведомства РФ приостановили публикацию данных, по которым можно было бы судить о ситуации в экономике. В том числе информацию по импорту и экспорту, данные о внешней торговле и добыче нефти. Кроме того, власти РФ признали государственной тайной сведения о размерах золотого запаса и валютных резервов.