Госдума одобрила в первом чтении законопроект о засекречивании золотого запаса России
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает признавать государственной тайной сведения о размерах золотого запаса и валютных резервов России.
Предложение об изменении закона «О государственной тайне» внесло в парламент правительство России в начале июня. Как говорилось в пояснительной записке, «в связи с недружественными действиями иностранных государств» информацию о золотом запасе РФ надо защитить от «недружественных иностранных государств».
21 июня источники Reuters сообщили, что санкции против золота могут войти в следующий, седьмой пакет ограничений Евросоюза против России.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в среду, что российские золотые запасы хранятся внутри страны, их объемы только увеличиваются и за рубеж они не вывозились. По его словам, российское золото хранится в двух точках: на Урале и «здесь, поближе» к Москве.
До начала войны с Украиной, 18 февраля 2022 года, объем золотовалютных резервов России достиг исторического максимума и составил 643,2 миллиарда долларов. По данным на 10 июня, международные резервы России оценивались в 594,6 миллиарда долларов, следует из статистики Центробанка.