Правительство предложило засекретить золотовалютные резервы России

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Министерство экономического развития РФ предложило установить режим секретности для сведений о размере золотого запаса и валютных резервах России. Это прописано в законопроекте, который 6 июня одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет РБК со ссылкой на источники

Авторы документа предложили внести поправки в закон о государственной тайне и исключить данные о размере золотого запаса и валютных резервов из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

Минэкономразвития отметило в пояснительной записке, что «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций» такую информацию нужно засекретить, чтобы ее не могли получить .

РБК отмечает, что ЦБ уже максимально сократил объем раскрываемой информации о резервах, скрыв данные о их валютной и географической структуре. Это произошло из-за ужесточения западных санкций в отношении России и заморозки около половины золотовалютных резервов РФ — 300 миллиардов долларов — странами ЕС, США и их союзниками.

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До начала войны с Украиной, 18 февраля 2022 года, объем золотовалютных резервов России достиг исторического максимума и составил 643,2 миллиарда долларов. Резервы размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте. К 25 февраля, на второй день войны, объем резервов сократился до 629,4 миллиарда долларов, а к 27 мая — до 589,6 миллиарда долларов.

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