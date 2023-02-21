В Белгородской области вынесли первый с начала войны приговор по делу о диверсии

Белгородской областной суд приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима двух местных жителей, обвиненных в подготовке диверсии на пути следования военных эшелонов. Об этом ТАСС сообщили в областном управлении ФСБ.

Отмечается, что это первый приговор по делу о диверсии (статья 281 УК), возбужденному после начала российского вторжения в Украину.

По данным спецслужбы, подозреваемые Зеленин и Турьянский (в сообщении приводятся только их фамилии), задержанные в марте 2022 года, планировали в интересах ВСУ «осуществить механическое повреждение участка железной дороги» в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.

«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих, — заявили агентству в ФСБ. — Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции».

С начала полномасштабной войны в Украине российские спецслужбы неоднократно отчитывались о задержанных за диверсии или попытки диверсий на железной дороге. Также в стране прошла волна поджогов военкоматов и других административных зданий.

В конце 2022 года Госдума значительно ужесточила законодательство о «диверсионной деятельности», приравняв ее к террористической.

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