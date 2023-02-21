Роман Костомаров перенес второй инсульт

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который попал в реанимацию с пневмонией в январе, перенес второе кровоизлияние в мозг, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. По его словам, бывший фигурист находится в тяжелом состоянии.

О том, что 46-летний Роман Костомаров перенес еще один инсульт, также сообщили источники РЕН ТВ, «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресса». Как отмечает «Матч ТВ», первый инсульт он перенес «в конце прошлой недели». Источник РИА Новости сообщил об этом 20 февраля.

Романа Костомарова госпитализировали 10 января из-за пневмонии. Сейчас он находится в больнице в Коммунарке. У него возникли осложнения, связанные с нарушением кровообращения и сепсисом. Из-за развивающейся гангрены, по разным сведениям СМИ, Костомарову ампутировали одну или обе стопы, а также несколько пальцев на обеих руках

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