Роману Костомарову, по данным СМИ, ампутировали несколько пальцев на руках

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову во время операции ампутировали несколько пальцев на обеих руках, сообщает Mash. Источник РИА Новости, «знакомый с ситуацией», также заявил, что Костомарову «ампутировали несколько пальцев».

Вечером 13 февраля «Комсомольская правда» сообщила, что, по данным источника газеты в медицинских кругах, Костомарову «ампутировали обе кисти рук». Об этом же сообщил телеканал «360», который сослался на свой источник. Собеседник РИА Новости, а также Mash при этом утверждают, что Костомарову ампутировали несколько пальцев, но не кисти целиком.

46-летнего Романа Костомарова госпитализировали 10 января из-за пневмонии. У бывшего фигуриста возникли осложнения, связанные с нарушением кровообращения и сепсисом. Из-за развивающейся гангрены, по разным данным российских СМИ, Костомарову ампутировали одну или обе стопы.

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