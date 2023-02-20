У олимпийского чемпиона Романа Костомарова обнаружили кровоизлияние в мозг

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова обнаружили кровоизлияние в мозг, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, врачи оценивают состояние бывшего фигуриста как крайне тяжелое.

Телеграм-канал Shot пишет, что, по мнению врачей, осложнения на мозг дала инфекция от отита.

ТАСС пишет, что «врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию». Сейчас, по словам собеседника агентства, Костомаров находится в стабильном состоянии.

Аналогичную информацию приводит телеграм-канал «112». Согласно ему, состояние бывшего фигуриста не вызывает серьезных опасений у врачей.

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Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января из-за пневмонии. Бывшего фигуриста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего его перевели в , где начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Через некоторое время врачи сообщили об улучшении состояния Костомарова, однако уже в начале февраля в СМИ писали, что у спортсмена возникли осложнения, связанные с нарушением кровообращения и сепсисом. По данным РИА Новости, из-за развивающейся гангрены врачам пришлось ампутировать часть ноги и несколько пальцев на руках.

Роман Костомаров — заслуженный мастер спорта России, выступавший в танцах на льду с Татьяной Навкой. В 2006 году пара победила на Олимпийских играх в Турине. Помимо этого, фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и трехкратными победителями финала серии Гран-при.

История Романа Костомарова

«В любых обстоятельствах ты найдешь смысл жизни. Главное — живи» «Медуза» рассказывает историю Романа Костомарова — олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который, возможно, уже никогда не вернется на лед

История Романа Костомарова

«В любых обстоятельствах ты найдешь смысл жизни. Главное — живи» «Медуза» рассказывает историю Романа Костомарова — олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который, возможно, уже никогда не вернется на лед