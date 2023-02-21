Новосибирский телеграм-канал опубликовал видео с сотней гробов из Украины. Журналисты подтвердили личность одного из погибших

Телеграм-канал «Любить Новосибирск» 21 февраля опубликовал видео, на котором показаны около 100 гробов с телами погибших в Украине, снятых, как сообщалось в аэропорту Толмачево. «Любить Новосибирск» сообщил, что запись прислали им через бот.

На гробах прикреплены свидетельства о смерти, одно из них с именем Сергея Викторовича Юмашева, погибшего 27 января под Артемовском (так российская сторона называет Бахмут) было снято крупным планом.

В новосибирском аэропорту назвали сообщения о привезенных в Толмачево гробах «недостоверной информацией». «Помещение, которое транслируется на данном видео, не принадлежит и не находится на территории аэропорта Толмачево», — заявили представители аэропорта изданию «Подъем».

«Любить Новосибирск» нашел данные о задолженности Сергея Викторовича Юмашева из Хакасии в базе Федеральной службы судебных приставов. «Сибирь Реалии», в свою очередь, удалось связаться с одноклассниками Юмашева, которые рассказали, что его тело привезут в родное село Аршаново 25 февраля.

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В середине февраля «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона», которые вместе с командой волонтеров по открытым источникам собирают информацию о погибших в Украине российских военных, сообщили о росте с начала 2023 года числа потерь. Так, за первые две недели февраля журналистам удалось подтвердить имена 1679 погибших. Это, по данным «Би-би-си», самый большой прирост потерь российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину. Западные эксперты и представители украинской стороны также сообщали о больших потерях, которые российские войска несут во время попытке наступления в Донбассе.

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