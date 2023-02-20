В России призвали лишить адвокатского статуса бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова. Он защищал ФБК и Порошенко

Группа адвокатов из сообщества попросила Федеральную палату адвокатов РФ лишить адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова адвокатского статуса, сообщает ТАСС.

Сообщество обратилось в палату с жалобой на Новикова, посчитав, что его деятельность «не соответствует российскому закону и кодексу профессиональной этики», заявил агентству один из основателей «Адвокатской лиги» адвокат .

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Илья Новиков участвовал во многих резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он представлял интересы «Фонда борьбы с коррупцией» и «Мемориала», а также летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В 2021 году Новиков переехал в Киев. После полномасштабного российского вторжения в Украину он вступил в территориальную оборону. В ноябре 2022 года Минюст РФ объявил Новикова «иностранным агентом», в декабре МВД России объявило его в розыск.