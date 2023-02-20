Реальный ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из первой оценки Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованной вечером 20 февраля.

Спад ВВП оказался меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда экономика по первой оценке упала на 3,1%, а по уточненной оценке — на 2,7%, пишет РБК.

Как отмечает «Интерфакс», Росстат дважды переносил публикацию первой оценки динамики российской экономики за 2022 год. Сперва отчет хотели опубликовать 17 февраля, но по «техническим причинам» публикацию перенесли на 22 февраля, а 20 февраля перенесли еще раз — на два дня раньше.

Спад экономики, по оценке Росстата, оказался ниже, чем в феврале прогнозировал Центробанк (2,5%) и Минэкономразвития (2,9%). Президент РФ Владимир Путин в январе оценил падение экономики в 2,5%. Международный валютный фонд тогда же дал оценку, что ВВП России за год сократился на 2,2%.

Росстат опубликовал свою оценку падения ВВП за день до послания президента РФ Федеральному собранию. Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин обратится к депутатам и сенаторам 21 февраля.

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