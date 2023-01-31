Международный валютный фонд (МВФ) выпустил обновленный прогноз по состоянию экономики в мире и в отдельных странах в 2023-2024 годах.

Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3%. В октябре 2022 года организация прогнозировала, что российская экономика упадет на 2,3%. В 2024 году, считают в МВФ, ВВП вырастет еще на 2,1%.

До российского вторжения в Украину МВФ прогнозировал, что ВВП России вырастет на 2,1% в 2023 году. После ввода войск фонд спрогнозировал падение на 2,3%, позже ухудшил прогноз до снижения на 3,5%, а осенью вернулся к отметке 2,3%, напоминает «Коммерсант».

Министерство экономического развития РФ ожидает, что экономика России в 2023 году снизится на 0,8%, Центробанк прогнозирует снижение в пределах 1-4%.

В 2022 году ВВП России, по оценке МВФ, сократился на 2,2% (в октябре организация прогнозировала спад на 3,4%).

Мировая экономика, по данным МВФ, в 2022 году выросла на 3,4%. В 2023 году мировой ВВП, согласно этому прогнозу, вырастет на 2,9%, а в 2024-м — на 3,1%.

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