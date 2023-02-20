Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с лидером США Джо Байденом «плодотворными» и «очень важными». Об этом, сообщают Sky News и CNN, он заявил в ходе их совместной пресс-конференции.

«Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень значимыми», — заявил украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Также он отметил, что эти переговоры «приближают Украину к победе».

«Результаты этого визита обязательно будут видны, обязательно окажут влияние на ситуацию на поле боя в ходе освобождения наших территорий», — сказал Зеленский.

Одной из тем переговоров, рассказал президент Украины, было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое ранее союзники не поставляли Киеву.

По словам Зеленского, Украина переживает очень сложный период, но добьется «исторических достижений» с помощью США и остального мира. «Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы», — добавил президент Украины.

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20 февраля президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Далее, как ожидается, американский лидер отправится в Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и лидерами стран НАТО.

В ходе визита в Киев Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Он анонсировал новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов и дополнительные санкции против России.

Нынешний визит Байдена в Украину — первый визит президента США в страну за последние 15 лет. Для самого Байдена эта поездка в Украину стала седьмой по счету, но первой после начала полномасштабного российского вторжения.