Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Президент США Джо Байден, который находится с визитом в Киеве, объявил о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

В новый пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения, сообщается на сайте Белого дома. Подробности о новом пакете военной помощи станут известны позже.

В ходе совместного выступления с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер также заявил, что США введут дополнительные санкции против России.

В свою очередь Зеленский рассказал, что в ходе встречи президенты обсудили оружие большой дальности, а также вооружение, которое ранее еще не поставлялось Украине.

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20 февраля Джо Байден приехал с визитом в Киев, о котором заранее не сообщали ни США, ни Украина. Это первый визит президента США в Украину за 15 лет, а также первый визит Байдена в страну после начала войны.

В конце 2022 года Владимир Зеленский посетил США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Вашингтоне он провел встречу с Байденом и выступил перед конгрессменами.

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