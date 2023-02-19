Роскомнадзор заблокировал сайты The Bell и киберспортивной команды NAVI
В России заблокировали сайт издания The Bell. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа.
Согласно информации сервиса, доступ ограничивается к сайту thebell.io. Причины блокировки не уточняются.
Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту navi.gg — это ресурс украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI), куда входят игроки из России.
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