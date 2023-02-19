Роскомнадзор заблокировал сайты The Bell и киберспортивной команды NAVI

В России заблокировали сайт издания The Bell. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа.

Согласно информации сервиса, доступ ограничивается к сайту thebell.io. Причины блокировки не уточняются.

Кроме того, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту navi.gg — это ресурс украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI), куда входят игроки из России.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В марте 2022 года редакция The Bell решила отказаться от освещения войны в Украине из-за возможного преследования журналистов по уголовной статье о «фейках» про действия российской армии. Издание ведет ежедневный онлайн, посвященный экономическим последствиям российского вторжения в Украину.

Министерство юстиции РФ включило издание The Bell и его основательницу Елизавету Осетинскую в список «иностранных агентов».

С чего в России началась интернет-цензура

Ровно 10 лет назад в России появился реестр запрещенных сайтов. Это стало началом интернет-цензуры Вот как мы дошли от «защиты детей» до «дискредитации армии». Цепочка событий

С чего в России началась интернет-цензура

Ровно 10 лет назад в России появился реестр запрещенных сайтов. Это стало началом интернет-цензуры Вот как мы дошли от «защиты детей» до «дискредитации армии». Цепочка событий