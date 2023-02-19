Посетительница ярмарки современного искусства Art Wynwood в Майами случайно разбила фарфоровую скульптуру из серии работ американского художника Джеффа Кунса, имитирующих фигурку собаки из воздушного шара. Об этом сообщает Miami Herald.

Одна из скульптур Джеффа Кунса в виде фигурки собаки, сделанной из воздушного шарика. Эта статуэтка была представлена на выставке в музее The Broad в Лос-Анджелесе в 2017 году. Аналогичную скульптуру разбили на ярмарке в Майами Rex Features / Vida Press

Инцидент произошел вечером 16 февраля во время предпоказа для коллекционеров. Один из посетителей мероприятия художник Стивен Гэмсон рассказал, что другая гостья постучала по синей фигурке собаки пальцем, случайно сбив ее с пьедестала.

Скульптура упала на пол и разбилась, из-за чего вокруг стенда собрались посетители ярмарки. По словам Гэмсона, сначала все подумали, что это перформанс. В итоге работница галереи собрала осколки статуэтки стоимостью 42 тысячи долларов с помощью веника и совка.

Осколки скульптуры Джеффа Кунса, разбитой на ярмарке в Майами Страница Стивена Гэмсона в Instagram

Как предполагает Гэмсон, посетительница, случайно разбившая произведение искусства, хотела проверить, настоящий ли это воздушный шар. По словам организаторов выставки, после случившегося женщина сказала, что ей «очень-очень жаль» и она хотела «просто исчезнуть».

К счастью, фигурка была застрахована. Сейчас осколки хранят в специальном ящике, чтобы их осмотрела страховая компания и покрыла ущерб.

Представитель галереи Седрик Боэро пошутил, что после случившегося количество скульптур, имитирующих фигурки собак из синих воздушных шариков, сократилось с 799 до 798, что увеличило их ценность. «Это хорошо для коллекционеров», — отметил он.

Джефф Кунс новости о том, что его работу разбили на ярмарке в Майами, не комментировал.

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Произведения Джеффа Кунса одни из самых дорогих в мире, а скульптуры, имитирующих фигурки из воздушных шаров — одни из самых узнаваемых работ художника. Как отмечает The New York Times, в музеях и коллекциях по всему миру тысячи таких скульптур разных цветов. Размеры фигурок варьируются от 25 сантиметров до 10 метров в высоту. В 2013 году оранжевая версия фигурки собаки была продана за 58,4 миллиона долларов на аукционе Christieʼs. В 2019 году скульптуру Кунса «Кролик» продали за 91 миллион долларов, что на тот момент стало аукционным рекордом для работы ныне живущего художника.