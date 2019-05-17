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Скульптура Джеффа Кунса «Кролик», проданная за 91 миллион долларов

Источник: Meduza
15 мая на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке <a href="https://www.christies.com/features/New-York-Post-War-results-May-2019-9895-3.aspx" target="_blank">была продана</a> скульптура «Кролик» американского художника Джеффа Кунса. Цена лота составила 91 075 000 долларов — это новый аукционный рекорд для работы ныне живущего художника. Скульптуру <a href="https://www.nytimes.com/2019/05/15/arts/jeff-koons-rabbit-auction.html" target="_blank">купил</a> арт-дилер Роберт Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина; дилер <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-16/steel-rabbit-by-koons-sells-for-record-91-million-at-auction" target="_blank">заявил</a>, что действовал от имени клиента, имя которого не называется. Скульптура «Кролик» высотой около метра <a href="https://www.christies.com/lotfinder/sculptures-statues-figures/jeff-koons-rabbit-6205139-details.aspx?from=salesummary&amp;intObjectID=6205139&amp;lid=1" target="_blank">была создана</a> из нержавеющей стали в 1986 году. Первые несколько лет она выставлялась в нью-йоркских галереях, а в 1992 году работу купил медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший. Он <a href="http://fortune.com/2019/05/15/mnuchin-jeff-koons-rabbit/" target="_blank">заплатил</a> за «Кролика» около миллиона долларов.
15 мая на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке была продана скульптура «Кролик» американского художника Джеффа Кунса. Цена лота составила 91 075 000 долларов — это новый аукционный рекорд для работы ныне живущего художника. Скульптуру купил арт-дилер Роберт Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина; дилер заявил, что действовал от имени клиента, имя которого не называется. Скульптура «Кролик» высотой около метра была создана из нержавеющей стали в 1986 году. Первые несколько лет она выставлялась в нью-йоркских галереях, а в 1992 году работу купил медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший. Он заплатил за «Кролика» около миллиона долларов.
Christieʼs / Reuters / Scanpix / LETA