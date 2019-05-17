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Скульптура Джеффа Кунса «Кролик», проданная за 91 миллион долларов
09:39, 17 мая 2019
Источник: Meduza
15 мая на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке
была продана
скульптура «Кролик» американского художника Джеффа Кунса. Цена лота составила 91 075 000 долларов — это новый аукционный рекорд для работы ныне живущего художника. Скульптуру
купил
арт-дилер Роберт Мнучин, отец министра финансов США Стивена Мнучина; дилер
заявил
, что действовал от имени клиента, имя которого не называется. Скульптура «Кролик» высотой около метра
была создана
из нержавеющей стали в 1986 году. Первые несколько лет она выставлялась в нью-йоркских галереях, а в 1992 году работу купил медиамагнат Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус-младший. Он
заплатил
за «Кролика» около миллиона долларов.
Christieʼs / Reuters / Scanpix / LETA
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