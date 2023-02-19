Кадыров заявил, что планирует создать собственную ЧВК после «завершения работы на госслужбе»

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали пост, восхваляющий , основанную бизнесменом Евгением Пригожиным.

Частная военная компания достигла «очень внушительных результатов» во время боевых действий в Украине, а ее штурмовые бригады «берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы» и якобы достигают «поставленной цели в любой ситуации», говорится в посте.

По словам главы Чечни, военизированное формирование Пригожина «доказало свою эффективность в военном плане» и «подвело черту под разговорами о необходимости ЧВК».

В посте утверждается, что такие «формирования нужны и необходимы». «Поэтому я всерьез планирую составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию», — заявил Кадыров.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В России наемничество запрещено 359-й статьей Уголовного кодекса, предусматривающей большие сроки лишения свободы как для самих наемников, так и для организаторов военных компаний. При этом в УК есть оговорка, что наемником признается человек, который не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях. Так, большинство бойцов ЧВК, которые воюют в Украине, по Уголовному кодексу наемниками не считаются.

Как ранее отмечала «Медуза», эффективность ЧВК Вагнера основана на ее высокой толерантности к потерям. По последним оценкам США, с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 30 тысяч ЧВК Вагнера погибли или получили ранения. По мнению британской разведки, уровень потерь среди вагнеровцев доходит до 50%.

Пост в телеграм-канале Рамзана Кадырова появился после того, как Институт изучения войны (ISW) написал в своей очередной сводке о том, что глава Чечни отстранился от поддержки информационных атак Евгения Пригожина на Минобороны РФ.

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Как Кадыров и Пригожин критикуют Минобороны РФ

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