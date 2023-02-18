В Белом доме заявили, что ЧВК Вагнера потеряла в Украине убитыми и ранеными более 30 тысяч человек

С момента полномасштабного вторжения России в Украину более 30 тысяч наемников погибли или получили ранения, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова приводит CNN.

По данным Белого дома, около девяти тысяч россиян убиты, при этом только половина из них — в период с середины декабря 2022 года. Около 90% убитых в декабре — наемники, завербованные в российских тюрьмах, утверждает Кирби.

«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, бесчеловечно, не задумываясь. Люди, которых он [основатель ЧВК Евгений Пригожин] просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без оснащения, без организационного командования, просто бросил их в бой», — сказал Кирби. По его словам, вербовка заключенных в ЧВК Вагнера не ослабевает.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила ранее в феврале, что Россия за год вторжения потеряла более 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Похожую оценку 17 февраля дала военная разведка Великобритании: по ее данным, силы Минобороны РФ и частных военных компаний, вероятно, потеряли от 175 до 200 тысяч человек, из них от 40 до 60 тысяч человек погибли. В ЧВК Вагнера, по мнению британской разведки, уровень потерь доходит до 50%.

Ранее США и Великобритания оценивали численность ЧВК Вагнера в 40-50 тысяч человек. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что ЧВК могла привлечь до 50 тысяч заключенных, но на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, ранены, пропали, дезертировали или находятся в плену. В начале февраля основатель военной компании Евгений Пригожин заявил, что больше не вербует заключенных.

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