Гей из Чечни, которого задержали в Домодедово, записал видеообращение. Он заявил, что собирается жениться и отправиться на войну

Гей из Чечни Идрис Арсамиков, который был задержан в аэропорту Домодедово после возвращения в Россию из Нидерландов, записал видео, в которых заявил, что собирается жениться и отправиться воевать в Украину. Ролики опубликованы во «ВКонтакте». Внимание на них обратила кризисная группа «СК SOS», помогающая представителям ЛГБТ на Северном Кавказе.

«Вас особенно, лгбтшников, очень сильно прошу от меня отстать с вашими попытками защитить мои какие-то права. <…> По всем СМИ в интернете гуляют какие-то непристойные записи. Вы просто оскорбили меня! <…> А я патриот, как мои два брата, которые служат в Украине. Я скоро подлечусь и, наверно, тоже отправлюсь в Украину. <…> Перестаньте это делать. Вы оскорбляете меня. Я мужик и скоро собираюсь жениться», — заявил Арсамиков.

«СК SOS» предполагает, что он записал видео под давлением: «Риторика, выбор слов, предыстория и аналогичные случаи говорят о том, что его попросили записать видео из-за общественного резонанса. Чтобы снизить градус давления общественности, силовики, вероятно, отпустили Идриса домой с условием записи видео. Такие публичные „покаяния“, в попытке обелить власти — постоянная практика в Чечне».

Кризисная группа обратила внимание, что на видео присутствует дядя Арсамикова. Он, по информации «СК SOS», связан с силовыми структурами Чечни. На видео он говорит: «Вам делать нечего? <…> Россия, вон, на Третьей мировой находится, а вы ерундой занимаетесь. <…> Что вы там наплели? Весь интернет загрузили грязью своей».

Кризисная группа «СК SOS» сообщила о задержании Арсамикова в аэропорту Домодедово 15 февраля. По информации правозащитников, в 2017 году он был задержан в Чечне из-за его связи с мужчиной, его удерживали в подвале и пытали. С помощью «СК SOS» ему удалось бежать в Нидерланды и получить там убежище. Арсамиков вернулся в Россию на похороны отца.

Власти Чечни многие годы преследуют гомосексуалов, как мужчин, так и женщин. В 2017 году «Новая газета» сообщила, что задержанных держат в секретных тюрьмах, где пытают; несколько человек убили. Такие же сообщения появлялись и в следующие годы. Власти Чечни последовательно называют это ложью и говорят, что в регионе нет гомосексуалов.