В Домодедово задержали гея, бежавшего из Чечни несколько лет назад. Его передали чеченским властям

Полиция в московском аэропорту Домодедово задержала 28-летнего уроженца Чечни Идриса Арсамикова, сообщила «Медузе» кризисная группа «СК SOS», которая помогает представителям ЛГБТ на Северном Кавказе.

Арсамиков, бежавший в 2018 году из Чечни в Нидерланды, считает, что его преследуют из-за гомосексуальности. Недавно он приехал в Чечню на похороны отца, после чего мужчину задержали, избили, а затем отпустили, заявили в «СК SOS». Но уже вечером 15 февраля по требованию чеченских властей его задержали в Домодедово. В МВД Чечни подготовили ориентировку на розыск Арсамикова по делу о мошенничестве, которое возбудили в декабре 2021 года.

Во время задержания в Домодедово Арсамикову вызвали скорую помощь — у него началась паническая атака. По его словам, начальник полиции Шелковского района, подписавший ориентировку на розыск, ранее пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности. Московские полицейские приняли заявление Арсамикова о пытках со стороны чеченских полицейских.

В ночь на 16 февраля полицейские в Домодедово передали Арсамикова представителям чеченских правоохранительных органов, которые прибыли за ним в аэропорт. Мужчину увезли в неизвестном направлении, предположительно, в полицию Шелковского района Чечни.

Впервые Идриса Арсамикова задержали в Грозном в 2018 году. «СК SOS» утверждает, что тогда полицейские также преследовали мужчину из-за его гомосексуальности, держали в подвале и пытали. В 2018 году активисты «СК SOS» помогли Арсамикову бежать из Чечни. Он переехал в Нидерланды, где получил статус беженца и вид на жительство.

Власти Чечни многие годы преследуют гомосексуалов, как мужчин, так и женщин. В 2017 году «Новая газета» сообщила, что задержанных держат в секретных тюрьмах, где пытают; несколько человек убили. Такие же сообщения появлялись и в следующие годы. Власти Чечни последовательно называют это ложью и говорят, что в регионе нет гомосексуалов.