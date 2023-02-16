Сергей Фургал, приговоренный к 22 годам по делу об организации убийств, обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал решение суда, назначившего ему 22 года колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей.

Апелляционную жалобу, сообщил ТАСС адвокат Фургала Александр Старцев, бывший губернатор 15 февраля отправил из СИЗО .

«Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — рассказал адвокат.

По словам Старцева, другие фигуранты дела также обжаловали приговор и просят его отменить.

Люберецкий суд Москвы 10 февраля на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Вину бывший губернатор Хабаровского края не признал.

Другие фигуранты уголовного дела — бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей и бывший сотрудник аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров — были приговорены к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно.

Задержание Сергея Фургала в 2020 году спровоцировало в Хабаровске акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. После приговора в Хабаровске прошла новая акция в поддержку бывшего губернатора.

Подробно о деле Сергея Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора

Подробно о деле Сергея Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора