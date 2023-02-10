Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал решение суда, приговорившего его к 22 годам лишения свободы по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов.

После оглашения приговора в Люберецком суде Московской области председательствующий по делу Геннадий Цой спросил у Фургала и остальных троих фигурантов дела, понятен ли им приговор.

«Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одного, вам самим, ваша честь, не стыдно?» — спросил в ответ Сергей Фургал. Его поддержал другой подсудимый, бывший помощник Фургала Андрей Карепов, который громко спросил: «Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор?»

Говоря о других фигурантах дела, Сергей Фургал заявил, что на скамью подсудимых попали «люди с улицы». «Абсолютно мне незнакомых людей посадили. Какой ужас», — заявил Фургал.

Реакция Сергея Фургала на приговор Meduza

В начале февраля присяжные признали Сергея Фургала виновным в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Прокурор потребовал приговорить Фургала к 23 годам колонии строгого режима, суд назначил на один год меньше. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Сергей Фургал находится в заключении с июля 2020 года. В Хабаровске после его ареста на протяжении нескольких месяцев каждую неделю проходили массовые акции в поддержку губернатора.

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