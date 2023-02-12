В Хабаровске прошел митинг в поддержку Сергея Фургала. Ранее бывшего губернатора приговорили к 22 годам колонии

В Хабаровске прошел митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого суд приговорил 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей.

По данным издания «7×7. Горизонтальная Россия», в акции приняли участие около 70 человек, а само мероприятие было приурочено ко дню рождения бывшего губернатора. 12 февраля Фургалу исполнилось 53 года.

Уточняется, что собравшиеся скандировали: «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!», «Свободу Фургалу!» и «Фургала — в президенты!».

RusNews также сообщает о трех меньших акциях в Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре и Москве.

Сергея Фургала избрали губернатором Хабаровского края в 2018 году. В июле 2020 года его задержали по обвинению в организации двух заказных убийств и одного покушения. Позже Фургала этапировали в Москву, что спровоцировало многотысячные протесты на Дальнем Востоке. 2 февраля 2023 коллегия присяжных признала бывшего губернатора виновным, а 10 февраля суд приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима.

Подробнее о деле Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора

Подробнее о деле Фургала

Я никогда не решал вопросы так Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии. «Медуза» рассказывает об очень странных «доказательствах», на которых строилось обвинение против бывшего губернатора