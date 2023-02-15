Журналистке Марии Пономаренко дели шесть лет колонии. Ее обвиняли в «фейках» об армии из-за поста о драмтеатре в Мариуполе

Ленинский районный суд Барнаула приговорил журналистку издания RusNews Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщает RusNews.

Также суд на пять лет запретил Пономаренко заниматься журналистской деятельностью.

Мария Пономаренко — журналистка из Барнаула. Ее задержали в апреле 2022 года. По версии следствия, в середине марта она опубликовала в телеграме «ложную информацию», что российские военные нанесли авиаудар по , «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».

В СИЗО Пономаренко жаловалась на ухудшение психического состояния и рассказывала, что вскрыла себе вены. В ноябре 2022 года журналистку перевели под домашний арест, который она отбывала в квартире бывшего мужа. В конце января Пономаренко снова отправили в СИЗО — после того, как журналистка поругалась с бывшим мужем и ушла из дома в отдел полиции.

Прокуратура просила приговорить Пономаренко к девяти годам колонии. В своем последнем слове журналистка заявила, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей. «На каком основании ко мне применяется военная цензура, если войны нет, а идет ?» — подчеркнула она.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.