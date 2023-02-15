В Туле гражданина Украины приговорили к 16 годам по делу о шпионаже

Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным по статье о шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на судебный департамент Тульской области.

В материалах суда сказано, что фигурант дела, имя которого не раскрывается, с января 2020 года до задержания в августе 2021 года собирал в Туле сведения, составляющие государственную тайну, чтобы передать их иностранному государству.

ФСБ России утверждала, что украинец выполнял задание разведывательных служб Украины и собирал информацию о перспективных разработках в области стрелкового вооружения. Для этого, по версии российской спецслужбы, мужчина собирался вербовать «работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей». В ФСБ говорили, что задержали украинца с поличным.

Суд в Туле начал рассматривать дело о шпионаже в ноябре 2022 года. Заседания проходили в закрытом режиме.

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