В России мемуары принца Гарри выпустят в пересказе
Издательская группа «Эксмо-АСТ» планирует выпустить мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной») в виде саммари, то есть, пересказа основных тезисов без прямого цитирования. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на «Эксмо-АСТ».
Издательская группа 16 февраля представит книгу в аудио- и электронном формате. В печатном виде в конце февраля ее выпустит издательство «Бомбора», которое входит в группу. Первый тираж составит три тысячи экземпляров.
«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — сообщил «Коммерсанту» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Еще один вариант саммари книги Гарри в формате аудиокниги 15 февраля появится на сервисе «Литрес». Этот вариант по заказу сервиса подготовило издательство Smart Reading, которое в течение нескольких лет специализируется на саммари.
Издательство Penguin Random House, которое владеет правами на «Spare» принца Гарри, прекратило работу с российским рынком в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Глава «Эксмо» Евгений Капьев сообщил, что издательская группа рассматривает проект с саммари как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии». В группе собираются выпустить в формате саммари книгу Джен Синсеро «Не ной», права на которую закончились весной 2022 года.
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Собеседник «Коммерсанта» среди издателей считает выпуск книг в пересказе «высокорисковым прецедентом» для всего рынка: «Допускать пиратство в том или ином виде — а формат саммари можно считать завуалированным пиратством, — значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад».